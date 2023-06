Constantemente, la mexicana está grabando videos haciendo reír a su público, luciendo perfecta en la conducción de Enamorándonos e incluso con su venta de accesorios y ropa en su Instagram, pero además, se muestra sensible y triste cuando el momento lo amerita y en esta ocasión así le sucedió.

El 28 de junio ha sido uno de los peores días en la vida de la conductora de Enamorándonos, pues vivió lo que todo ser humano teme: la pérdida de su papá, lo que sin duda marcó un antes y un después en su vida, motivo por el cuál no dudó en mostrarse vulnerable y hablar de lo que atraviesa en este día en especial.

En la descripción de la imagen, la mexicana escribió: «Esta fecha hace 3 años yo me imaginaba que cada 28 de junio sería un día lleno de tristeza y dolor, porque hace 3 años este mismo día falleció mi Papá, sin embargo puedo decir desde el fondo de mi corazón que tengo resignación, paz y he entendido que así es la vida», comenzó escribiendo.

Ana Patricia Gámez acepta con resignación la pérdida de su papá

Y es que el dolor por la muerte de su papá no se irá jamás, pero Ana Patricia Gámez aseguró haber aprendido a vivir con eso y a descansar su corazón ante la falta que le hace: «… Y aunque Él ya no está presente físicamente, mi Papá me acompaña cada día de mi vida, lo puedo sentir, lo amo, lo extraño pero puedo entender que está en un mejor lugar, espero que algún día muy lejano por cierto nos encontremos nuevamente. Te Amo Papá!Besos hasta el cielo», finalizó su emotivo discurso.

Para el apoyo que recibió en la sección de comentarios aparecieron muchos mensajes de amigos, fanáticos y compañeros de la mexicana: «Después de 3 años Anita que lindo saber que ya te sientes así», «Perfectamente dicho.. siento tu dolor mi adorada Ana y admiro mucho tu valor. Siempre recordaremos a nuestros papás con amor. Te quiero mucho», «Que lindas estas palabras, así es mi bella Anita, tu papi vive en ti y está contigo siempre», «Entiendo tu dolor yo también perdí a mi padre ; Anita Dios cuida nuestras heridas», se puede leer.