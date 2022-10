En un reciente video de su cuenta de Instagram, la también empresaria y madre de familia apareció con un short licra y una blusa blanca sin nada de maquillaje y con una cola de caballo, como pocas veces se deja ver, pero no sólo eso, sino también bailando con su perro bastante animada y mandando un mensaje.

Ana Patricia Gámez siempre ha sido uno de los rostros hispanos más gustados por la audiencia latina y el atractivo de la ex reina de belleza radica en que siempre se ha mostrado con mucha elegancia, clase y carisma en todos los espacios televisivos en los que participa, pero no siempre es así y en esta ocasión se dejó ver como nunca antes.

“Rumbo al 2023 sin perder una sola libra pero sí mucha plata en el gym y en ropa deportiva”, escribió sarcástica en el video en el que baila muy animada a ritmo de regional mexicano y sostiene las patas de su perro para moverse junto con él, pero la gente reaccionó y no se limitó en hacerle varios comentarios.

¿Se estaba burlando de la gente que no baja de peso por más que vaya al gym o simplemente usó de pretexto eso para lucir como hace poco lo haría la hermana de su esposo, Karla Martínez? Sin maquillaje y bailando mientras su perro la rodeaba y saltaba con ella para jugar, Ana Patricia Gámez provocó muchas reacciones.

¿Mejor que Karla Martínez? La conductora de Enamorándonos cautiva

Los comentarios para Ana Patricia Gámez no dejaron de hacerse presentes con sus miles de seguidores quienes disfrutaron de dicho video en el que su imagen luce bastante relajada, como una mujer común y corriente: “Ropa de gym 24/7”, “Que divertida eres Anita y con el Bruno no se diga”, “Parece chiste, pero es anécdota”, “hermosaaa me encanta tu actitud”, “Eres Muy Bonita”, “Hermosura de mujer”.

Más personas se manifestaron: “Muy bonita”, “Preciosa muñequita hermosa”, “Eres un amor tan bonita que te miras con peluche”, “Estás buenísima cosita rica”, “Qué bella se ve sin maquillaje”, “Muy preciosa que no tenga tanto maquillaje en su cara”, “Te queda mejor ese look que el del programa”, opinaron más personas para Ana Patricia Gámez.