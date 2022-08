Ana María Polo aparece la forma menos esperada

¿De cuánto es el salario que recibe la prestigiosa abogada?

El motivo del por qué la Dra. Polo no tiene hijos

Ana María polo reaparece. Una de las latinas más queridas de la televisión, siendo la conductora principal de su propio programa ‘Caso Cerrado’ por varios años. La Dra. Polo se volvió en una de las personalidad más importantes de la televisión, y aunque el show ya se dio por terminado, en redes sociales los usuarios siguen dándole difusión a los icónicos capítulos de éste.

Luego de que Ana María Polo confirmara el cierre del icónico programa, estuvo un poco ausente de redes sociales. La noticia conmocionó a muchos fans que no se perdían ninguno de los capítulos, pero ahora, a pesar de esta un poco alejada de las redes, se dejó ver de nuevo y bastante cambiada.

Reaparece Ana María Polo

No es que se haya alejado por siempre de las redes sociales, si no que la Dra. Polo ya no aparece como antes. Fue el día de hoy que vimos a la icónica abogada de 63 años completamente irreconocible y muy diferente a como estamos acostumbrados a verla.

Ana María reapareció en su cuenta de Instagram sin una sola gota de maquillaje, pero aún así sus fans no han parado de llenarla de buenos comentarios acerca de su look súper natural. Y es que estamos acostumbrados a verla siempre de lo más guapa y producida, diferente a como se dejó ver en su última publicación.