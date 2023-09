Mamá de Octavio Ocaña, Ana Lucía Ocaña, se va contra exnuera por su nuevo noviazgo

La señora «destapó» a su ex nuera y habló sobre la forma en como llevó el luto la novia de su hijo, tras darse a conocer que la joven tiene novio.

Ana Lucía Ocaña, mamá del fallecido actor Octavio Ocaña, rompió el silencio y habló sobre el nuevo romance de la ex prometida de su hijo.

« Eso no es guardar luto. «, sentenció la madre de ‘Benito Rivers’, después de ser cuestionada sobre la relación de su ex nuera con un nuevo hombre.

Las palabras de la madre de Octavio Ocaña, muestran un panorama diferente al que ofreció Bertha Ocaña en relación de su ex cuñada.

«Además, siento que Nerea no es estable en sus relaciones.», reveló la madre del querido actor de ‘Vecinos’, a dos años de la muerte de Ocaña.

Reveló que durante los primeros meses, la relación con Nerea era complicada y más por la forma en que actuó la ex prometida de su hijo.

« Este no es el primer galán . Nosotros investigamos y ella andaba con uno y otro.», confirmó en entrevista para TVNotas.

«Es liberal»

Además, no dudó en romper silencio ante el trabajo en OnlyFans que está desarrollando la joven, de 27 años de edad, y que la colocaron en una nueva polémica.

«Es liberal, me mandaron fotos que ella estaba en Only desde la muerte de mi hijo. Sus relaciones siempre fueron pésimas.», expresó Ocaña.

Las declaraciones de la señora Ocaña, también demostraron la molestia que persiste en contra de quien fue la última novia de Octavio Ocaña.

«Sinceramente, Nerea no lo merecía. Mi hijo era merecedor de fidelidad. Nerea no tiene que irse a una iglesia, pero no debió ser tan aventada», finalizó la madre del actor.