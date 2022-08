Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la querida cantante se pronunció ante las fake news que comenzaron a circular sobre su supuesta muerte mediante un video. “Con que me mataron eh, otra vez… ¿Cuántas veces me han matado?”, inicia argumentando Ana Gabriel. Archivado como: Muerte de Ana Gabriel.

Ana Gabriel confiesa la verdad de su supuesta muerte

“Yo sigo trabajando con ustedes, para ustedes y por ustedes, así es que no… No me he muerto, sigo vivita estoy grabando un video y quería aprovechar para decirles que los quiero mucho y que nos vamos a ver muy prontito nos vamos a ver ahí en cada país”, continúo diciendo la ‘Diva de América’.

Posteriormente aseguró que mientras no salga de su propia boca, las personas eviten el creer las noticias falsas que circulan en internet, "Pero ustedes saben que voy con ese cariño y amor que les tengo, de verdad muchas gracias los quiero mucho y aquí estoy no duden… Mientras no salga de mí yo sigo vivita, no hagan caso de mentiras".