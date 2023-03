Ana Gabriel hace lo impensable por un vendedor de hot dogs

Ana Gabriel pagó los gastos médicos de José

El vendedor de hot dogs confirmó a la fuente que Ana Gabriel llamó personalmente a José y lamentó la situación que había pasado la noche de su concierto, además de eso, la cantante se ofreció a pagarle los gastos médicos tras el ataque que recibió.

“La señora Ana Gabriel se había comunicado conmigo al día siguiente después del incidente. Y me dijo que no me preocupara por la cuenta de la ambulancia al hospital, que no más cuando tuviera el ‘bill’ que me comunicara con ella, que ella se iba a hacer cargo para hacer el pago”, dijo Saúl.