Los lectores de Mundo Now han estado al tanto de lo que acontece en el mundo de la farándula y este caso no es la excepción. Ahora se ha difundido que una de las emblemáticas cantantes más queridas por los hispanos se encuentra pasando por un proceso doloroso luego de que confirmara la muerte de un ser querido.

Ana Gabriel viste luto. Las tragedias para el mundo del espectáculo no paran y es que hemos visto y leído de tantos sucesos que han atacado severamente la vida de las celebridades , lamentablemente muchas de las figuras públicas han pasado por pérdidas muy dolorosas, tal fue el caso de una de las cantantes hispanas más queridas y con gran trayectoria.

El desgarrador mensaje de Ana Gabriel tras estar de luto

“Gracias Jazz por todo lo que me diste durante estos años, DEP hijita mía, te amaré SIEMPRE”, se puede leer en el texto que colocó Ana Gabriel dentro de la imagen, mientras que en la descripción del post especificó que debido a sus giras no pudo estar presente: “Amigos-Fans, quiero compartirles que mi Hija de cuatro patas, Jazz, me dejó hoy”

“Durante toda la gira estuve con al esperanza de alcanzarla pero no pudo ser posible, hoy con todo el dolor en mi ALMA, les comunico mi reciente perdida, porque USTEDES SON TESTIGOS DEL AMOR QUE NOS TENEMOS, DEP #Jazz #teamaré #Siemprehijamia”, compartió con el corazón dolido la cantante de regional mexicano. Archivado como: Ana Gabriel viste luto.