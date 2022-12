En la fotografía compartida por Ana Gabriel se puede leer el mensaje “TODOS SOMOS ARGENTINAAAA!!!!”. La afirmación de la sinaloense generó diversas reacciones, entre las que se destacaban las de los que no querían ser asociados al país ganador de la copa del mundo.

Tras la victoria del equipo albiceleste, la cantante mexicana no se quiso quedar quedar atrás en los festejos del equipo ganador. Por lo que no tardó en publicar su felicitación en su perfil de Instagram por medio de una fotografía en lo que aparentemente fue un concierto celebrado en Argentina.

Seguidores de Ana Gabriel niegan su publicación

A pesar de contar con comentarios de sus fanáticos argentinos agradeciendo su apoyo y su felicitación, su seguidores de otras partes de Latinoamérica no se encontraban muy felices con su afirmación donde señalaba a todos como argentinos, pues eso no causó tanta gracia sobretodo en el público mexicano.

En los comentarios se pueden encontrar los mensajes de sus seguidores rechazando la afirmación de ser argentinos. “No, no todos”, “Serás tú yo no”, “Todos me huele manada serás tu” son algunos de los que destacan en la publicación de la cantante que no pretendía generar polémica con la felicitación.