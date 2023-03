Ana Gabriel rompe el silencio luego de explotar en el escenario

La cantante mexicana Ana Gabriel vivió un momento incomodó frente a sus fanáticos en un concierto que ofreció en Los Ángeles, California. Pues en medio de que ella se encontraba dando un discurso, los asistentes comenzaron a gritarle que cantara y no hablara.

Ana Gabriel rompe silencio: Perdió el control

Ante esto, la artista perdió los nervios y expresó su descontento: “Pongan el Siri en su casa y ya no me escucharán hablar”. Lo que posiblemente molestó a la compositora fue que no la dejasen manifestar su apoyo a la causa.” Después dijo que estaba cansada de los escenarios.

Esto fue tomado como que retiraba de la música, pero ya salió a decir lo que en realidad estaba pasando. Pues en exclusiva con Al Rojo Vivo la cantante mexicana expreso su sentir respecto a lo que había pasado en Los Ángeles y aclaro el rumor de su retiro. ARCHIVADO DE: Ana Gabriel rompe silencio