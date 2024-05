Ana Gabriel está atravesando una difícil situación de salud y atormentada no dudó en mandar un mensaje a sus seguidores.

Se complica todo y se le vuelve neumonía

Para la gente de Chile y Paraguay, la cantante hizo un video en el que se disculpa por posponer sus conciertos en dichas ciudades.

«Amigos de Santiago de Chile y Paraguay, quiero informarles de una no muy buena noticia: la influencia se complicó y se volvió neumonía», comienza diciendo.

«Y por órdenes médicas debo guardar reposo absoluto, bajo vigilancia de ellos y medicamento, por lo tanto me veo en la necesidad de posponer», comentó.

«El 20 de mayo lo pasamos al 7 de junio y el otro al 11 de junio… Desafortunadamente se me complicó, me sentí valiente y no hice caso de las indicaciones médicas», precisó.