“México tiene que despertar”: Ana Gabriel alza la voz tras el asesinato del alcalde de Uruapan

Ana Gabriel sobre Carlos Manzo

Dedicó palabras a la viuda del alcalde

“Sé que me pone en peligro”

La cantante mexicana Ana Gabriel sorprendió a sus seguidores durante un concierto al pronunciarse públicamente contra la violencia en México, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Conmovida y firme, la intérprete dedicó palabras de consuelo a la viuda del político, Grecia Quiroz, actual alcaldesa sustituta, y a los habitantes de Michoacán, quienes aún lamentan el crimen ocurrido el pasado 1 de noviembre.

El gesto de la artista fue recibido con aplausos, pero también con preocupación, pues reconoció que sus declaraciones podrían ponerla en riesgo.

“Sé que con lo que estoy diciendo me pone en peligro, pero no me importa”, expresó Ana Gabriel, mirando al público con visible emoción.

Ana Gabriel rompe el silencio en el escenario

Durante su presentación, la cantante explicó que no suele involucrarse en controversias, pero que esta vez no podía guardar silencio ante la creciente violencia que azota al país.

“México tiene que despertar, somos más los buenos”, dijo la intérprete, haciendo un llamado a la unidad y a la reflexión nacional.

La artista, de voz potente y trayectoria de más de cuatro décadas, aseguró que decidió hablar porque su corazón está “herido por las muertes que están sucediendo” y porque siente la responsabilidad de usar su voz para inspirar a otros.

“Llamo a la paz, llamo a la unificación… creo en el amor, creo en Dios, creo en el ser humano y sé el dolor que estamos viviendo”, añadió desde el escenario, entre aplausos de los asistentes.