“México tiene que despertar”: Ana Gabriel alza la voz tras el asesinato del alcalde de Uruapan
Publicado el 10/11/2025 a las 14:21
- Ana Gabriel sobre Carlos Manzo
- Dedicó palabras a la viuda del alcalde
- “Sé que me pone en peligro”
La cantante mexicana Ana Gabriel sorprendió a sus seguidores durante un concierto al pronunciarse públicamente contra la violencia en México, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Conmovida y firme, la intérprete dedicó palabras de consuelo a la viuda del político, Grecia Quiroz, actual alcaldesa sustituta, y a los habitantes de Michoacán, quienes aún lamentan el crimen ocurrido el pasado 1 de noviembre.
El gesto de la artista fue recibido con aplausos, pero también con preocupación, pues reconoció que sus declaraciones podrían ponerla en riesgo.
“Sé que con lo que estoy diciendo me pone en peligro, pero no me importa”, expresó Ana Gabriel, mirando al público con visible emoción.
Ana Gabriel rompe el silencio en el escenario
Durante su presentación, la cantante explicó que no suele involucrarse en controversias, pero que esta vez no podía guardar silencio ante la creciente violencia que azota al país.
“México tiene que despertar, somos más los buenos”, dijo la intérprete, haciendo un llamado a la unidad y a la reflexión nacional.
La artista, de voz potente y trayectoria de más de cuatro décadas, aseguró que decidió hablar porque su corazón está “herido por las muertes que están sucediendo” y porque siente la responsabilidad de usar su voz para inspirar a otros.
“Llamo a la paz, llamo a la unificación… creo en el amor, creo en Dios, creo en el ser humano y sé el dolor que estamos viviendo”, añadió desde el escenario, entre aplausos de los asistentes.
El asesinato que sacudió a Michoacán
Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado la noche del 1 de noviembre en plena plaza principal, mientras se desarrollaba el Festival de Velas con motivo del Día de Muertos.
El ataque conmocionó al país por su brutalidad y por haberse perpetrado en un evento público y familiar.
Días después, su esposa Grecia Quiroz asumió el cargo de presidenta municipal sustituta, prometiendo continuar los proyectos de su esposo y trabajar por la seguridad de la comunidad.
Ana Gabriel recordó a la pareja durante su concierto, enviando su “más sentido pésame” y pidiendo al público mantener la esperanza pese a los tiempos difíciles.
Un llamado a la paz desde la música
Aunque Ana Gabriel se ha mantenido alejada de la política, su mensaje trascendió el ámbito musical y se interpretó como un reclamo al clima de inseguridad que afecta a muchas regiones del país.
La cantante subrayó que no teme alzar la voz si eso puede ayudar a generar conciencia. “Si soy alguien que puede alzar la voz por nuestros países, lo haré”, afirmó ante miles de fanáticos.
Su intervención se volvió viral en redes sociales, donde usuarios elogiaron su valentía por pronunciarse en un tema sensible que muchas figuras públicas prefieren evitar.
Con su mensaje, Ana Gabriel reafirmó su compromiso con la paz, la empatía y la fe, reiterando que su intención no es provocar, sino “unir desde el amor y la esperanza”. El momento, captado en video por asistentes al concierto, ha sido compartido miles de veces, convirtiéndose en una de las declaraciones más poderosas de la artista en los últimos años.
