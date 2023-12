Ana Belena confiesa vivir momentos de terror en las grabaciones de «EL MALEFICIO» (ENTREVISTA EXCLUSIVA)

“Es una telenovela icónica, todo el mundo lo sabe, marcó la televisión mexicana. Me siento muy afortunada de formar parte del elenco”, dijo Ana.

Ana Belena confiesa algo terrorífico

Sin embargo, lo que dejó a todos en intriga fue la confesión de Belena sobre fenómenos paranormales en los sets de grabación.

Confirmó los rumores que circulaban sobre extrañas experiencias paranormales durante la filmación de «El Maleficio».

«Yo escuchaba historias que decían que siguen asustando, yo no creía, me reía, hasta que me pasaron varias cosas».

«Se va la luz, dejan de funcionar las cosas. Hasta han explotado lámparas», expresó la actriz nacida en la Ciudad de México.