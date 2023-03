No obstante, la artista tuvo que detener su show y pedirle ayuda a sus bailarines, quienes se pusieron en frente de ella para taparla. “Ahhh, espérenme tantito, esto me pasa por andar de loca”, dijo mientras el staff le acomodaba la falda. ARCHIVADO DE: Ana Bárbara momento humillante

La cantante de grupero Ana Bárbara se presentó anoche en el auditorio nacional de la Ciudad de México. Totalmente llena de glamour y con un público fiel, hoy no dudó en dar lo mejor de ella misma arriba del escenario, pero no esperaba que un momento incómodo y humillante le fuera a arruinar la noche.

Ana Bárbara momento humillante: Se burlan de su caída

Algunas internautas mostraron preocupación por la caída, ya que en algún momento mostró ser dolorosa: “Ojala Anita este bien, que ya no use tremendos tacones. “Con lo alta que está no necesita esos zapatos”, “A la otra que se vaya en tenis para que no le pase”.

Aunque a otros simplemente se le hizo más fácil burlarse: "Cualquiera se cae pero creo que hay mujeres que ya no dominan las tacones a partir de cierta edad, las rodillas fallan", "Parece que están de moda las caídas", "Todas las famosas ahora se caen.