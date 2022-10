Ana Bárbara ¿tuvo bebé y lo presenta en redes sociales?

¡Que cosita, me encanta!

“Miren que creen que me encontré. ¡Ay! Anda de buscón, ahorita no tenemos para comer aquí chamaco. ¡Que cosita, me encanta. Que perra mi amiga! ” fueron las palabras que utilizó la cantante para ‘presumir’ al niño recién nacido que tenía entre sus brazos.

Ana Bárbara lucía un vestido en estampado de animal print, con un escote que no pasaba desapercibido, un gran sombrero y unos prominentes lentes que cubrían gran parte de su rostro. Además unas pocas joyas que complementaban el look.

