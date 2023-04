Ana Araujo está enfrentando como una guerrera todo lo sucedido a su esposo Pablo Lyle

Además de contar cómo se encuentra el actor en prisión, narró otras cosas

La mujer de Pablo Lyle no se queda callada

Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle echó por la borda los rumores que sonaron durante meses de que lo había abandonado en el peor momento de su vida y le estaba pidiendo el divorcio, por lo que ahora decidió romper el silencio que tantos años calló sobre la situación difícil que enfrenta el actor de telenovelas y cine tras ser declarado culpable por homicidio involuntario.

Siempre se mantuvo al margen del escándalo y en todo momento se mostró apoyando a Pablo Lyle y dispuesta a sacar adelante a su familia y ahora, Ana Araujo cuenta lo que ha sido para ella el tener al amor de su vida en prisión y los tortuosos cuatro años que ha vivido con el proceso legal desde la trágica tarde de 2019 cuando en un ataque de enojo, su esposo golpeó al hoy occiso Juan Ricardo Hernández en un crucero de Miami.

Ana Araujo por fin rompe el silencio

Accesible y ahora contando su historia para la revista ‘CARAS’, Ana Araujo compartió una serie de declaraciones en su cuenta de Instagram sobre la entrevista para dicho medio de comunicación y esta vez muestra su punto de vista a lo que ella ha sufrido por todo lo sucedido desde 2019 con el padre de sus hijos, Pablo Lyle.

Una de las críticas que más fuerte le han caído es que pareciera que por la situación del actor, ella no tendría derecho a mostrarse feliz en ningún momento: “A veces la gente me critica pues dice que no está bien que yo celebre todo mientras él está detenido, sin embargo, es lo que Pablo nos ha enseñado y lo que ha querido”, precisó.