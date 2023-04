Pero no solo fue eso, sino que también mostró su gratitud para aquellos que han estado con ella en este proceso tan complicado, “Las mujeres solas sí podemos mantener y educar a nuestros hijos. Quiero agradecerle a las mujeres y hombres que me han ayudado a mantener, a maternar y a paternar a mis hijos, que, sin ser sus mamás o papás, han visto por ellos y por mí”, afirmó la empresaria y coach de salud a través de su Instagram. Archivado como: Ana Araujo sin Pablo Lyle.

Aunque estas no fueron las únicas declaraciones que Ana Araujo ha realizado al respecto. Siendo de lo más sincera ofreció una entrevista exclusiva para la revista Caras, donde tocó el mismo tema de la crianza de sus hijos y dejó saber que “Ha sido todo un reto, pues siendo honesta, no me sentía capaz. No quería resolverlo todo yo sola. No había nadie a quién decirle que me ayudara, sin embargo, eso me ayudó a madurar”.

"Como mujeres, ya no podemos simplemente esperar a que alguien más nos quiera rescatar, solo nosotras debemos hacernos cargo… Ser mamá es algo que damos por hecho y no es nada fácil. Una piensa que lo va a hacer en pareja, si es que así lo desea, sin embargo, no siempre sucede como lo planeas", añadió la esposa de Pablo Lyle para la revista Caras.