Ana Araujo, a través de redes sociales, sorprendió a sus seguidores al mostrar imágenes de su proceso para un cambio de look. La mexicana enseñó como sucedió el nuevo proceso en su cabello y reveló el lugar donde ocurrió. Los hechos sorprendieron debido a que, hace poco, se dio a conocer la sentencia de su esposo, Pablo Lyle, en una corte de Florida.

¡IMPACTA CON NUEVO LOOK! Ana Araujo, la esposa de Pablo Lyle, sorprende a fanáticos a un mes de la sentencia del actor Pablo Lyle por homicidio involuntario. En redes sociales, Araujo mostró a sus seguidores que se hizo un drástico cambio de look y mostró los resultados a sus seguidores, recibiendo diversos tipos de comentarios.

¿La critican?

Y es que el cambio de look que hizo Araujo, causó sorpresa a sus seguidores quienes no dudaron en responder a las imágenes que compartió la cuenta de Univisión. En los comentarios, resaltaron que Ana Araujo no debería estar comportándose de esa manera, mientras su esposo se encuentra en prisión.

“La esposa residió que el muerto al bollo y el vivo al baile. Como esposa no le dolió, ni le importo, mientras tanto que el preso y ella a gozar no había amor, de parte de ella. Vendrá una buena mujer para él”, “No debería dejarlo solo, allí se verá si realmente ella lo quiere en las buenas y malas”, escribieron en redes sociales los internautas.