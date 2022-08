“Eres mi héroe, mi ídolo, mi todo! Se fue mi mancuerna y con eso se fue la mitad de mi ser, yo no vuelvo a ser la misma jamás, esto no es algo que voy a poder superar… Tú eras el arcoíris que llenaba la vida de color, de hoy en adelante la vida será completamente gris”, expresó la novia de Nacho Peregrín, hermano de Belinda.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram , la actriz y productora Minnie West, hija de Amparo Serrano, le dedicó un emotivo mensaje tras confirmarse su sensible fallecimiento : “Mamá: escribo esto con el corazón hecho pedazos sin creer que esto es verdad… esto es una pesadilla… me voy a despertar y vas a estar aquí… bailando, dibujando, llenando al mundo de creatividad, felicidad y de mala ortografía, apoyándome siempre en absolutamente todo, todo lo que quise hacer…”.

“No tengo palabras ni fuerzas”

Ana Bárbara, Ángela Aguilar, Mariana Ochoa, Alessandra Rosaldo, Cristian Gamero, Burro Van Rankin, entre otros famosos, expresaron sus condolencias luego de que se diera a conocer el deceso de Amparo Serrano, a quien su hija Camila West le escribió un emotivo mensaje a pesar de no tener palabras ni fuerzas para hacerlo.

“Estoy segura de que ahorita estás bailando con abuelo a más no poder, que Yiya te está cuidando y ahora me toca a mí ser la fuerte, te prometo tratar de ser lo más feliz, aunque me cueste un huev… y medio, si tú no estás a mi lado porque siempre eras mi salvavidas, siempre le veías la solución a la peor situación” (Archivado como: Las desgarradoras despedidas de las hijas de Amparo Serrano tras su muerte)