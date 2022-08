Amparo Serrano murió a los 57 años de edad el pasado viernes

Ilse María Olivo, integrante del grupo musical Flans, le dedica conmovedora despedida a la creadora de Distroller

“Me quedé con las ganas de que fuéramos amigas”, escribió la cantante

Inmediatamente después de que se diera a conocer el deceso de Amparo Serrano, creadora de Distroller, muchas personas esperaron la reacción de la cantante Ilse María Olivo, conocida simplemente como Ilse e integrante del grupo musical Flans, ya que “Amparín” formó parte de esta agrupación en la década de los ochenta.

De acuerdo con información de El Universal, Amparo, a los 18 años de edad, formó parte de un programa en el que un grupo de chicas, donde estaban Mimí e Ivonne, así como Fernanda (de Pandora) eran fans de artistas y al final tenían un número musical. Al poco tiempo, el show fue cancelado y la reconocida diseñadora salió de este proyecto.

“Me quedé con las ganas de que fuéramos amigas”, le confesó Ilse a Amparo Serrano

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con cerca de 60 mil seguidores, la cantante Ilse le dedicó una conmovedora despedida a Amparo Serrano, quien tal vez sin proponérselo, fue parte importante de su vida, ¿se siente culpable de su muerte?

“Preciosa @amparinserrano! Fuiste directamente responsable de que yo entrara al lugar que me cambiaría la vida para siempre!!! Fue tu particular sentido del humor el que me ilusionaba a convivir contigo en ese proyecto de la hermana de Marian al que me estaban invitando a hacer una prueba…Flans”.