“No quieren que se instalen cuarteles de la Guardia y usan a la gente, aprovecho para decirlo, para que la gente no se deje manipular, eso no es bueno, aunque les den despensas, eso no es de buena fe, eso es para utilizar de escudo al pueblo, manipular al pueblo y eso no se debe permitir”, dijo al ser cuestionado sobre el reparto de regalos este 25 de diciembre.

AMLO prohibido Cartel Jalisco: Ándres Manuel los quiere fuera

“¿Qué le digo a la gente? pues que no se deje manipular, que no protejan a estas bandas. No es bueno aunque les den despensas, eso no es de buena fe. Eso es para utilizar de escudo al pueblo, manipular al pueblo y eso no se debe de permitir”, dijo el mandatario federal.

El presidente aclaró que "sí hay reacciones (por las detenciones de criminales), pero no es por la detención solo de un presunto delincuente, es porque se está actuando en general. No quieren que se instalen cuarteles de la Guardia y usan a la gente.