AMLO pide a la comunidad hispana no votar por Ron DeSantis (VIDEO)

AMLO pide a la comunidad hispana no votar por Ron DeSantis: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, lanzó el miércoles su campaña por la candidatura presidencial republicana de 2024 con palabras firmes pero con un desastroso anuncio en Twitter que no fue de gran ayuda para dejar de lado las críticas de que el republicano de 44 años podría no estar listo para medirse al expresidente Donald Trump.

Tras advertir lo que podría estar a punto de ocurrir, AMLO lanzó un mensaje al gobernador de Florida sobre el Fentanilo y el tráfico de ésta droga, asegurando que entra a Estados Unidos no por parte de México, si no de Asia. “Ojalá los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes, por los que no respetan a los migrantes, porque el migrante como se dice en la Biblia merece respeto”, resaltó.

Entre las propuestas que promete cumplir Ron DeSantis si gana la candidatura presidencial, está combatir el fentanilo y los cárteles de droga que distribuyen en los Estados Unidos, además de cerrar la frontera con México, un tema que tiene a muchos hispanos bastante preocupados.