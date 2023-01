Ante esto el presidente de México, AMLO, rompe el silencio y ofreció una conferencia de prensa en donde se toca el tema de la petición del Chapo Guzmán. El mandatario mencionó no conocer qué fue lo que el narcotraficante le pidió, quien según su abogado pidió ser trasladado a México.

El hombre mencionó que el capo no ha visto el sol desde que lo ingresaron a la prisión mencionada de los Estados Unidos y “Derivado de esto, Joaquín me pidió a través de mensajes verbales que luchara por su regreso a México”, detalló el abogado que lo defendió en el año del 2016.

Durante su rueda de prensa diaria, Andrés Manuel López Obrador dijo ante los medios que no sabía cuál era la petición del capo: “No he visto, pero vamos a ver”, aseguró el mandatario por la solicitud de Guzmán, que denunció que sufre “torturas psicológicas” y que se vulneraron sus derechos en su proceso de extradición a Estados Unidos, según la Agencia Efe.

“No le pega el sol”

Según expuso su abogado, José Refugio Rodríguez, en entrevista con la emisora Radio Fórmula, el narcotraficante solicitó hablar con López Obrador para comunicarle el trato que recibe en la cárcel y plantearle la posibilidad de ser trasladado a México. “Él me pidió que compareciera con usted para que el Gobierno de México supiera su sentir, que lo tienen en el abandono”, dijo.

El abogado aseguró que las autoridades mexicanas deben revisar cada seis meses el estado del reo en la cárcel en Colorado, acción que no ha ocurrido. “No le pega el sol, la comida es de pésima calidad, no hay salud; estuvo enfermo de unas muelas y en vez de curarlas, se las sacaron para que no estuviera molestando”, denunció el letrado. Archivado como: AMLO petición Chapo Guzmán