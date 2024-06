AMLO niega que endurecerá deportaciones por petición de EEUU

AMLO dice la verdad sobre la petición de EEUU

El presidente de México habló con Biden

Inmigrantes en alerta

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó este jueves endurecer las deportaciones de migrantes.

Esto tras la llamada de esta semana con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y la nueva orden ejecutiva de Washington para restringir el asilo en la frontera.

El mandatario mexicano respondió en su conferencia matutina a un reportero de La Jornada, un diario progresista que suele ser afín a su Gobierno.

El reportero le preguntó si han incrementado los operativos contra migrantes, tras conversar con Biden el martes sobre la nueva orden en EEUU.

AMLO niega que endurecerá deportaciones

“No. Ustedes en La Jornada, que son excepcionales, no quiero generalizar, pero a veces quisieran mandar el mensaje de que somos iguales, de que no hubo cambio».

«Nosotros no desaparecemos, nosotros no violamos derechos humanos, nosotros no torturamos, nosotros no reprimimos», contestó el gobernante mexicano.

López Obrador descartó un impacto en México por la nueva medida de Biden,.

Dicha medida permitirá a EEUU deportar a quienes no superen estrictos estándares de asilo, cuando se supere la cifra de 2,500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días.