"Mantengo mi postura de que no debe de utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales, con propósitos políticos, electorales. Por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump", expuso en su rueda de prensa diaria.

AMLO muestra su apoyo a Donald Trump tras su arresto en Nueva York

Además, aseguró que es “una degradación de la seriedad que deben de tener las leyes”, pues consideró que ha pasado mucho tiempo desde que el exmandatario estadounidense presuntamente tuvo una relación extramatrimonial con la actriz porno Stormy Daniels, a la que pagaron para que guardara silencio antes de las elecciones presidenciales de 2016, señaló EFE.

"No sé si haya cometido delito, no me corresponde, me llama la atención que le están acusando de algo que sucedió en 2006. ¿Cuántos años lleva? 17. Y no (lo digo) porque se trata del presidente Trump, no, cualquiera", indicó. Trump se convirtió el pasado martes en el primer expresidente de la historia de Estados Unidos en ser imputado, después de que se le responsabilizara por 34 delitos de falsificación de registros mercantiles.