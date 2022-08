“Hoy (ayer) me informó el Almirante (José Rafael Ojeda, Secretario de Marina), yo creo que más tarde van a informar sobre este asunto”, señaló en la conferencia mañanera. Pero, ¿usted está de acuerdo con esto?- le cuestionó REFORMA. Archivado como: AMLO transporta mascota en helicóptero

AMLO transporta mascota en helicóptero: Justifica sus acciones

“No, no, no. Pero ya les van a explicar por qué se realizó esto. No estoy de acuerdo”, respondió.

“Claro que sí estoy a favor del beisbol y el deporte en general, y sé que hay mucha pasión por el deporte y qué bueno, está en la Final, por eso el helicóptero, estaba iniciando el playoff, los juegos finales de la Liga Mexicana de Beisbol, pero ya van a explicar”, agregó.

El pasado 10 de agosto, el helicóptero Panther, matrícula ANX-2167, sobrevoló el estadio Ángel "Cuco" Toledo, en Macuspana, tierra de López Obrador, y aterrizó en el diamante para que descendiera "Pochi", la mascota de los Olmecas de Tabasco, informó Reforma.