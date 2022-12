El expresidente Felipe Calderón reacciona

“Siempre es lamentable la muerte de una persona, sin embargo, hay que ser sinceros y en el caso de Miguel Barbosa cometió delitos que no pagó y se enriqueció no con su salario de político. A Dios le rendirá cuentas cómo lo haremos [email protected] No hay que hacerlos héroes cuando mueren”, comentó la ex diputada Luz Elena Chavez.

De igual manera, el ex presidente de México, Felipe Calderón reaccionó en Twitter: “Tuve una buena relación con Miguel Barbosa cuando coincidimos como Diputados en el 2000, la cual siguió hasta que decidió apoyar a quien tenía profundas diferencias con él. Critiqué su brote autoritario. Al final tuvo un elogio para conmigo y nos dimos la mano. Descanse en paz”. Archivado como: Muere gobernador Miguel Barbosa