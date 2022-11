AMLO de luto por muerte del actor mexicano Héctor Bonilla

Batallando contra el cáncer

A través de un comunicado con el que confirmaban su muerte, sus familiares escribieron: “Como él quería, compartimos con ustedes el epitafio que Héctor escribió para sí mismo hace varios años: ‘Se acabó la función. No estén chingando. El que me vio, me vio. No queda nada'”, concluyeron.

El actor mexicano que falleció este viernes a los 83 años venía librando una batalla de años contra el cáncer. De hecho, fue el propio Héctor Bonilla quien hace cuatro años reveló que padecía cáncer de riñón, según informó el diario El País. El comunicado también indicaba que el artista había muerto “en su casa, en paz, sin dolor y rodeado por su círculo más íntimo”.