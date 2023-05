“Desde hace tiempo el Gobierno de Estados Unidos, en particular, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), se ha dedicado a financiar a organizaciones abiertamente opositoras al Gobierno legal y legítimo que represento”, expresó el mandatario López Obrador al leer el texto en la conferencia mañanera.

“Es a todas luces un acto intervencionista, contrario al derecho internacional y al respeto que debe prevalecer entre Estados libres y soberanos”, agregó AMLO, leyendo sobre el contenido de la carta que les hizo llegar al mandatario de la Casa Blanca, Joe Biden, quien aún no ha respondido.

¿Hay una rivalidad?

Anteriormente López Obrador ha acusado a Estados Unidos en varias ocasiones, incluso en una ocasión se mostró molesto, que hasta lanzó un mensaje al Gobierno de Biden sobre el tema del crimen organizado. En especial sobre quienes han apuntado a una intervención en México para enfrentar al narcotráfico.

“Desde el Puerto de Veracruz, les decimos, y que se oiga bien y que se oiga lejos: no aceptamos ninguna intervención, nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada, no queremos intervencionismo, no queremos ayuda, entre comillas, de nadie’”, dijo el mandatario. Archivado como: AMLO envía carta Biden