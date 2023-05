AMLO es declarado persona non grata por Congreso en Perú

Expulsan al embajador de México

Además de haber declarado como persona non grata en Perú a AMLO, también fueron tomadas medidas en contra del embajador mexicano. Y es que de acuerdo al portal de noticias de ‘El País’, el Ejecutivo de Dina Boluarte habría ordenado la expulsión de Pablo Monroy de Perú.

Mientras que en el caso de Manuel Talavera, el embajador de Perú en México, se dispuso su retiro de manera definitiva. Mientras que en vísperas del veredicto del Congreso por declarar a AMLO como persona non grata, el mandatario habría declarado: «Para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren non grato. No es correcto».