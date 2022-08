AMLO da por muertos a los mineros atrapados en Coahuila

AMLO muertos mineros Coahuila: Esposas de los mineros expresan su descontento ante la situación

Los primeros han expresado su descontento con las mujeres a las que ya llaman viudas, pues afirman que quieren aceptar una propuesta de parar los trabajos de rescate a cambio de una indemnización y la cesión del terreno donde se ubica la mina. Sin embargo El Universal dio a conocer que hasta el momento no hay ningún acuerdo del total de las viudas para detener los trabajos. Entrevistada este lunes por medios en Sabinas, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, confirmó que se realizará el tajo y al concluir se hará un memorial, y se dará una indemnización.

Al respecto, la señora Hilda Alvarado comentó que no les dejaron otra opción que aceptar el tajo, pero al menos ella insistirá en el rescate. “Se van a hablar muchas cosas, que a uno le interesa el dinero. Primero nos importan ellos, pero ya están más allá. No podemos hacer nada”, dijo. A las familias no les ha quedado más remedio que aceptar la realidad y con ello la estrategia, y una indemnización que no se ha determinado a cuánto ascenderá. Hilda Alvarado refirió que no aceptar la indemnización no hará que vuelva su esposo. “Uno tiene que pensar en los hijos, muchas tienen niños chiquitos, estudiando. Dicen que le duele más a la hermana, ni que viviera con él, ni supieran cómo vivían. Una es la que sabía, si comía o no comía. La gente habla por hablar”, platicó Alvarado, informó El Universal. Archivado como: AMLO muertos mineros Coahuila