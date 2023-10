Fecha FIFA; Amistoso Internacional: México vs Ghana

Este sábado 14 de octubre, el equipo dirigido por Jaime Lozano se enfrentó a Ghana en el Bank of America Stadium de Charlotte en un partido amistoso.

Por su parte, la selección de Ghana estuvo defendiéndose de buena manera, y al igual que México no logró inquietar al arquero Guillermo Ochoa.

Inaki William elogia a México

Uno de los hombres más peligrosos de la Selección de Ghana es Iñaki Williams, el delantero del Athletic de Bilbao, quien dijo estar emocionado por enfrentar a México.

«Los Jiménez son muy peligrosos. En este caso Raúl que lo conozco, lo he visto mucho en Premier League, un delantero total», comenzó diciendo.

«Uno de los mejores delanteros de la Premier, tiene muchísimas cosas que le puede aportar a México», declaró el atacante, sobre el mexicano, según El Informador.

«Siendo delantero me he fijado mucho en él… Al final del partido a ver si le puedo pedir su camiseta, me gustaría tenerla», finalizó.