Amistoso Internacional: México vence a Bolivia pero, ¿decepciona?

La estrategia busca foguear a los nuevos talentos para el Torneo Esperanzas de Toulouse. Ricardo Cadena, director de la Selección Sub 23, apoya la decisión de Lozano.

Ambas selecciones, con cuadros jóvenes, se medirán como parte de su preparación para la Copa América 2024. México, bajo la dirección de Jaime Lozano, ha optado por un equipo Sub 23.

México se enfrenta a Bolivia en EEUU

Malagón, héroe del título del América en el Clausura del fútbol mexicano, se perfila como la nueva promesa. Esta decisión marca un golpe de autoridad de Lozano en la selección nacional.

El enfrentamiento también servirá para observar a otras jóvenes promesas del fútbol mexicano. Bolivia, por su parte, también alineará un equipo joven con algunos jugadores experimentados.

El equipo boliviano contará con nueve novatos y la mayoría proviene del club Bolívar. Cabe recordar que Bolívar es el líder del torneo local, destacando en el fútbol boliviano.

Sin embargo, Bolivia no contará con figuras del The Strongest ni del Always Ready. Estos equipos están participando en competencias sudamericanas, limitando su disponibilidad.