Mientras se dice que Shakira se encuentra devastada y quiere marcharse de Barcelona, está en una encrucijada porque Piqué no permitirá que saque a sus hijos Sasha y Milán de allá. Aunque el jefe del ex de la colombiana aseguró que está muy triste por la situación que vive, este fin de semana se filtraron fotos muy divertido en un bar junto a una rubia.

Piqué cenando con una rubia acaramelado

“En este podéis ver a Gerard Piqué acompañado de una joven rubia y en todo momento están cogidos de la mano… Según lo que me dice mi fuente no es la primera vez, si no, ya habían acudido al mismo restaurante entre 6 y 7 veces y por lo que me dice nuestra fuente, siempre muy acaramelados y con gestos de mucho cariño entre ellos”, aseguró el reportero.

Lo más duro de todo, es que mientras eso sucedía, Shakira en esos días le estuvo mandando mensajes de amor, aliento y orgullo por su labor como futbolista y esposo y padre a Piqué en sus redes sociales, lo que sin duda la deja muy mal parada, pues ya era engañada por el jugador.