¿Era imposible caminar por esas escaleras?

Nikki Haskell, declaró que siempre le dio miedo que Ivana terminara tropezando por las escaleras debido a que era imposible poder subir y bajar por ellas, debido a lo estrechas que eran. Por esa razón, siempre temió saber que pudiera caerse su amiga y le advirtió que tuviera cuidado; en la entrevista, aseguró que fue un shock conocer que murió por esa razón.

“Estrecho por dentro y más ancho por fuera. Siempre tuve miedo de que se cayera. No sé qué pasó, pero no me cuesta creer que eso fue lo que pasó: escaleras traicioneras”, indicó Nikki a Extra TV. La amiga de la socialité, declaró que siempre existió ese temor por “muy hermosas” que fueran las escaleras, no le pareció buena idea que su amiga las bajara constantemente.