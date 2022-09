El amigo de Nodal que ofendió a Belinda, pide disculpas (VIDEO)

Amigo de Nodal da la cara y ofrece disculpas a Belinda y a sus fans

¿Nodal se pronunció sobre esto? Le llueven duras críticas

Levantan polémica al ofender a la cantante y hacen lo inimaginable Amigo de Nodal pide disculpas. Una semana atrás, salieron a la luz unos videos de Christian Nodal en Guadalajara, pasando un buen rato con sus amigos y tomándose un par de tragos. Todo marchaba bien, pues en las imágenes se podía observar al cantante interpretando unas canciones junto a sus amigos. Sin embargo, la polémica comenzó cuando un amigo de Nodal gritó una grosería dedicada a la cantante, en ese momento Nodal se quedó helado, pero no hizo nada al respecto y decidió reír junto a su supuesto amigo. Ahora él, decidió pedir disculpas, pero no me salió muy bien que digamos… Amigo de Nodal pide disculpas: Critican a Nodal duramente ¿por culpa de su ‘amigo’? A raíz de que el video se hizo bastante viral y le llovieron críticas al intérprete de ‘Botella tras botella’, así como a su supuesto amigo, la gente no dejó pasar de largo el mal comportamiento que ambos tuvieron, pues aseguran que ofender a Belinda fue de muy mal gusto. Cabe resaltar que en el momento en el que sucedieron las cosas, habían más amigos de Nodal quienes también se encontraban festejando con él, pero este hombre en específico (del cual no se ha revelado su nombre), fue quien lanzó la piedra a la cantante española-mexicana. Archivado como: Amigo de Nodal pide disculpas

Amigo de Nodal ofrece unas ‘disculpas’ En un video compartido por el portal de Instagram de Despierta América, se puede observar cómo el supuesto amigo del cantante mexicano, ofrece unas disculpas, sin embargo, encuentra la manera de justificar la grosería que le dijo a Belinda. “Christian Nodal no hizo nada cuando yo dije lo que dije. Entre ellos ya no hay nada, ya está olvidado, ellos ya lo superaron”, dijo. “Lo que dije no cuenta, porque así somos en la Bohemia, no le tengo coraje a Belinda no tengo porque meterme, nada mas fue la peda. Si de verdad le tuviera coraje lo dijera aquí, pero no, no se enganchen. Y los que no piensen como yo, pues pido una disculpa a nombre de todas las mujeres, yo vengo de una mujer y sería incapaz de ofender a una mujer”, aseguró el amigo de Nodal. Archivado como: Amigo de Nodal pide disculpas

Amigo de Nodal pide disculpas: Dice cómo fue que sucedió todo Por otra parte, el amigo de Nodal contó cómo fue que coincidieron, pues aseguró que ya tenían tiempo sin verse y que fue un gusto volver a coincidir. Remarcó además que el intérprete de ‘Adiós Amor’ es ‘buen muchacho’ y que el no le dijo nada sobre la ofensa que le hizo a Belinda. “Todos queremos llamar la atención la verdad, y Christian no dijo nada porque entre ellos ya no hay nada. Yo lo conozco bien, tenía 5 años que no lo veía y fue a visitarme a mi trabajo y estábamos contentos, recordamos muchas cosas, el es buen muchacho, y pido una disculpa para Belinda y todos sus fans”, dijo. Archivado como: Amigo de Nodal pide disculpas

¿Qué opina la gente? Desde que el video en donde el amigo de Nodal le dije “¡Chi$# tu ma&% Belinda!”, surgieron muchos comentarios negativos hacia el ex de la cantante y su amigo, pues en las imágenes se observa como Nodal simplemente se rio, mas no le puso un ‘alto’ como muchos esperaban que lo hiciera. La gente opinó cosas como estas con las disculpas del amigo de Nodal: “A ver, ofende a Belinda pero dice que él no ofendería a una mujer, qué gente”, “¿Entonces en las bohemias se va a ofender? y además su excusa es que estaba borracho”, “Que lo denuncien”, “Debería controlar esa lengua señor”, “Quiere fama”, “Lo que pasa que a este señor su madre no le enseñó el respeto a los demás, y se justifica que estaba borracho”, entre muchos otros. (HAZ CLICK PARA VER EL VIDEO). Archivado como: Amigo de Nodal pide disculpas