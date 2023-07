Amigo de Nicola Poncella revela la verdad: La ‘pareja’ del momento que está en boca de todo México lo conforman Wendy Guevara y Nicola Poncella, que si bien no son novios o tienen algún tipo de romance, ha quedado en evidencia muchas veces que se tienen un gran cariño e incluso han existido momentos de tensión.

El amigo de Nicola dijo lo siguiente cuando le preguntaron si Nicola está utilizando a Wendy como un tipo de estrategia para que la gente lo quiera aún dentro de la casa: “Yo no creo que sea eso, nombran mucho eso, pero yo siento que con ella, él se siente como en verdad es él”, reveló.

Dan a conocer cómo es en realidad el conductor peruano

“Él está bien loco, todas sus cosas, y con ella (Wendy) siento que con la única que se pudo abrir”, confesó el amigo de Nicola para el programa mexicano. “Con Wendy siento que puede ser él, encontró una buena compañía, no siento que la esté usando, se llevan muy bien. Está alegre todo el tiempo, yo veo lo contrario”,

Pero no solamente eso, si no que dio a conocer que los planes del peruano dentro de la casa eran muy distintos, pues Nicola habría hablado con Jorge previo a entrar al reality: “Dentro de todas las figuras del reality Jorge era el más cercano, él y Ferka. Nicola trató de encontrar alianza entre los más conocidos, y no hubo respuesta de Jorge, se alejó bastante”, dijo a ‘De Primera Mano’.