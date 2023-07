Amigo de William Levy lo expone: «No conoce la palabra fidelidad»

La identidad de la persona que habló con la revista no fue revelada, sin embargo, muchos detalles salen a la luz luego de que diera a conocer como su amigo no conocía la palabra fidelidad y como esto terminaba perjudicando a Elizabeth Gutiérrez.

William Levy termina expuesto gracias a uno de sus amigos. Y es que el portal de la revista de espectáculos ‘TV Notas’ publicó una entrevista con uno de los amigos cercanos del actor, el cual no tuvo ningún reparo en exponer el actuar de William Levy.

Señaló que el actor es una persona coqueta, sin embargo cree que pueda confundirse con amabilidad, sin embargo reveló que tiene problemas respecto a la fidelidad. «Como amigo de la familia te puedo decir que no es así, William Levy tiene un problema serio con la infidelidad con sus protagonistas que lo acompañan en las telenovelas y quién sabe con quienes más».

Luego de que se le preguntara sobre la relación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez , señaló que las «malas acciones» de su amigo habían llevado a su relación con Elizabeth a tener muchos tropiezos. «Una vez más su relación se está fracturando y sé que ya no es algo nuevo para la prensa».

«No conoce la palabra fidelidad»

Señaló que la pareja comenzó a tener problemas luego de que Elizabeth no pudiera confiar plenamente en él después de tener a su segunda hija en el 2010. Y es que temía que en un proyecto nuevo pudiera engañarla, el amigo de Levy aseguró que el actor aprovecha sus trabajos para conseguir una nueva conquista.

«William ha tenido la mala suerte de caer en las tentaciones que le ponen en cada proyecto, pero no porque sea culpa de las actrices, sino que él no sabe lo que realmente quiere en su vida. No conoce la palabra fidelidad y ha intentado conquistar mujeres, sabiendo que tiene en casa a Elizabeth», declaró el amigo de William Levy.