“Me mandó un correo y me dijo ‘así quiero que sea mi funeral’ y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un homenaje, se lo haremos, lo tenemos que preparar, por supuesto, porque esto nos agarró de sorpresa, le haremos su funeral como lo merece, con la gente que ella quería y como ella quería”, confesó mientras hablaba con la prensa y en el canal Eden Dorantes.

El comunicado oficial sobre la muerte de la actriz fue: “Con profunda tristeza queremos informar el fallecimiento de nuestra querida y admirada Rebecca Anne Jones Fuentes (21 de mayo 1957-22 de marzo 2023)”, señaló su publicista, Danna Vázquez. Aunque el texto no precisó las causas de su muerte, la actriz originaria de Ciudad de México había padecido de cáncer de ovario en los últimos años.

Además, a la íntima amiga de la actriz de ‘Cuna de Lobos’ la cuestionaron sobre sí Rebecca presentía su muerte, a lo que ella respondió que la muerte es completamente impredecible. “Rebecca no es esta persona que no tenga la capacidad de disfrutar la vida. Creo que es muy importante recordar y saber qué es lo que nuestra querida Rebecca quería, como quiso vivir su vida, como se quiso ir”, dijo a la prensa .

La petición que hizo la actriz antes de fallecer

Por otro lado, la amiga de Rebecca Jones, Ana Celia Urquidi, reveló que Rebecca no quería que anduvieran todos llorando y tristes, sin embargo resaltó que hizo toda una planificación y la dejó de encargada a ella, su amiga Celia con los preparativos del funeral.

“Quiero insistir mucho en qué bendición poder tener la planificación de lo que van a ser tus últimos días, meses, semanas, años, porque ninguno de nosotros lo sabemos. Tener es privilegio es un regalo, la verdad es que ella lo planeo así, con una gran actitud, con un gran interés, dijo ‘yo quiero esto, no quiero prensa, no quiero funeral, no quiero que anden todos llorando’”, confesó.