Publica revelador video, pero no a muchos les gusta

Recibe señalamientos de los usuarios

Quiso defender al cantante y a su amigo también fallecido

Amiga del fallecido cantante, hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa se muestra devastada en TikTok, pero la critican por lo que dice, intentó defender al también hijo de Joan Sebastian y a Valente, una amistad en común, que de acuerdo a las propias palabras del artista, se quitó la vida.

El material fue subido a la plataforma y ha causado gran revuelo, se hizo por medio de la cuenta @letyloya84 y reproducida por Chisme No Like, y hasta el momento no resultó como ella esperaba, pues no faltaron las críticas de la gente que piensa que hay un derecho a la libre expresión sobre lo que sucedió.

UN GRAN DOLOR EN LA FAMILIA Y AMISTADES

Cabe recordar que Figueroa era el único hijo de Guardia con Sebastian. La pareja estuvo casada de 1992 a 1996 y su hijo nació el 2 de mayo de 1995. Sebastian falleció el 8 de abril de 2015 a los 64 años. Figueroa había conmemorado a su padre en su más reciente publicación de Instagram.

Figueroa participó en la serie biográfica “Por siempre Joan Sebastian” interpretando a su padre de joven. En la serie también actuó otro hijo de Sebastian producto de un matrimonio anterior, José Manuel Figueroa, quien también interpretó a su padre en la producción estrenada en 2016. Figueroa actuó también en la telenovela “Mi camino es amarte”, se informó sobre lo que dijo la amiga Julián Figueroa.