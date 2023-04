Amiga de Julián Figueroa confiesa que le mandó mensaje antes de morir

Fue por medio de sus historias de Instagram que una joven identificada como @mariella.navarro publicó un mensaje para despedirse de Julián Figueroa y reveló que el joven la buscó a las 4 de la mañana del domingo para hablar, pero no le contestó ni le envió un mensaje más tarde por lo que se encuentra arrepentida.

La inesperada muerte de Julián Figueroa ha consternado a diversas personalidades del espectáculo, pero ha llamado la atención un mensaje que publicó una amiga del cantante donde le pidió perdón y se mostró arrepentida, pues asegura que unas horas antes de su muerte la buscó insistentemente para hablar, pero ella no le contestó.

Un mensaje desgarrador

Entre los mensajes que circularon en redes sociales llamó la atención uno de una amiga de Julián Figueroa. Se trata de Mariella Navarro, quien recurrió a sus redes sociales para despedirse de él. La amiga de Julián insinuó en su texto que de haber respondido a los mensajes de Julián Figueroa, que recibió a las 4:00 AM pudo “haber cambiado las cosas”.

“Y me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida, ahora comprendo la insistencia que tenías en hablar, eran las 4:00 AM y un simple mensaje pudo haber cambiado todo”. ARCHIVADO DE: Amiga Julián Figueroa mensaje