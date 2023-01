Fue a través de la cuenta oficial de Twitter de estaba chica llamada Anna Torno Mampel, quien de acuerdo con Despierta América , fue asistente del futbolista, quien supuestamente era la que se andaba paseando por su casa y no la actual novia de Piqué, según lo que mencionó. Archivado como: Amiga de Piqué sale en su defensa

El video que te mencionamos tuvo muchísimas visitas y generó bastante controversia, pues con dichas imágenes quedaría comprobado como Piqué habría traicionado a la cantante antes de que la bomba estallara. Pero al parecer, esta versión no fue así, pues amiga de Piqué asegura que se trataba de ella y no de Clara Chía Martí.

Amiga de Piqué sale en su defensa: Te contamos de quién se trata…

Esta joven, Anna Torno Mampel, rompió el silencio y comenzó diciendo: “Es absolutamente ridículo que tenga que estar dando explicaciones de esto, pero viendo el nivel… Ese día era el primer stream que Gerard hacía desde su casa y fui a ayudarle con todo el tema técnico de Twitch, ya que trabajo con él desde hace años”.

Así mismo, a la joven ‘asistente’ de Piqué, no le bastó con dar esta explicación, si no que respondió a un tuit en donde aseguran que se trataba de Clara Chía y ella, de nuevas cuentas aclara con enojo, que todo es un mal entendido y no es como todos pensaban. Archivado como: Amiga de Piqué sale en su defensa