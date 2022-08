En un video de casi dos horas, Karla Panini y Américo destapan supuestas intimidades que no dejan bien parada a Luna, pues según Américo, ella lo engañó en varias ocasiones, reitera que cuando comenzó a andar con Panini él y Luna ya no estaban juntos. ARCHIVADO DE: Américo Garza Karla Luna

Asegura que lo quisieron matar

“Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó. No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel. Me sorprende que no haya salido, aún, en el libro donde salen las artistas de una reportera”. Comenzó diciendo el ex de Karla Luna en compañía de su ahora mujer.

“Uno que abatieron en el 2010, con ese me engañó Karla… Tú no sabes que a mí me intentaron asesinar, a mí me intentaron secuestrar. Tú sabes que yo tenía mucho tiempo de no querer estar con tu hermana”, remarcó Américo Garza. ARCHIVADO DE: Américo Garza Karla Luna