América cae 2-0 ante Monterrey y queda contra las cuerdas en la Liguilla

América perdió 2-0 frente a Rayados en la ida de Cuartos de Final. Entre polémicas y bajo rendimiento, deberá remontar el sábado para avanzar en la Liguilla.

El Club América perdió 2-0 frente a Rayados de Monterrey en el partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025, disputado en el Estadio BBVA. Las Águilas deberán remontar por dos goles el próximo sábado si quieren avanzar a Semifinales.

Un duelo lleno de polémica

Desde el primer tiempo, el encuentro estuvo marcado por decisiones arbitrales controversiales:

Al 15’, no se expulsó a ‘Tecatito’ Corona tras una plancha sobre Fidalgo.

Al 37’, Ricardo Chávez también se salvó de la roja por fuerte entrada sobre Brian Rodríguez.

Canales abrió el marcador al 45+3’ con un golazo de media distancia.

América sin reacción

En la segunda mitad, América tuvo una opción clara con Brian Rodríguez, pero falló. Al 70’, Ambriz remató de cabeza y un desvío de Lichnovsky convirtió el 2-0. Monterrey pudo aumentar la ventaja al 80’ con una volea de Martial que salió desviada.

Sólo un tiro al arco

América no generó peligro real hasta el 90+2′, cuando realizó su único disparo al arco del partido. Un rendimiento muy pobre para un equipo que ahora está obligado a ganar por dos goles en la vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Te puede interesar: Dónde ver en vivo el sorteo del Mundial de futbol