Amenazas de Irán contra Trump: Informe de inteligencia de EE.UU..

La campaña del expresidente Donald Trump ha revelado que funcionarios de inteligencia de EE.UU. lo han advertido sobre «amenazas reales y específicas» por parte de Irán con el objetivo de asesinarlo.

El comunicado, firmado por Steven Cheung, director de comunicaciones de la campaña, destaca que estos ataques, descritos como «continuos y coordinados», han aumentado en los últimos meses y buscan «desestabilizar y sembrar el caos en EE.UU.».

Según el informe, las autoridades encargadas de la seguridad están trabajando para garantizar la protección de Trump y para asegurar que las elecciones se lleven a cabo sin interferencias externas.

Este anuncio llega en un contexto de creciente tensión, luego de que el FBI informara sobre intentos de hackers iraníes de infiltrar la campaña demócrata mediante el envío de correos electrónicos con material robado.

Big threats on my life by Iran. The entire U.S. Military is watching and waiting. Moves were already made by Iran that didn’t work out, but they will try again. Not a good situation for anyone. I am surrounded by more men, guns, and weapons than I have ever seen before. Thank you…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2024