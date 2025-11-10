Amenazan de muerte a Coco Carrasquilla por lesionar a Kevin Mier

Tras la grave lesión de Kevin Mier, Adalberto “Coco” Carrasquilla recibió amenazas, y llamados a la violencia en redes.

La lesión de Kevin Mier fue más grave de lo previsto: queda fuera por el resto del año. La entrada de Adalberto “Coco” Carrasquilla (Pumas) detonó una oleada de acoso, doxxing y amenazas de muerte en redes contra el mediocampista panameño.

Lo que empezó como discusión sobre la jugada escaló a mensajes que incitan a la violencia, ofrecimientos de pago para agredirlo y la supuesta difusión del domicilio de Carrasquilla. Usuarios en X (antes Twitter) publicaron amenazas explícitas y datos personales.

Qué dijo Carrasquilla

“Quiero pedirle una disculpa a Kevin. Mi intención nunca fue sacarlo del partido, solo quería cortar la jugada”.

Riesgo real y criminalidad en línea

Difundir domicilios y ofrecer dinero para agredir a alguien son conductas que pueden constituir delitos (amenazas, coacción, doxxing). Además, la escalada de odio y xenofobia (comentarios contra la nacionalidad de Mier) agrava la situación.

