Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Deportes » Amenazan de muerte a Coco Carrasquilla por lesionar a Kevin Mier

Amenazan de muerte a Coco Carrasquilla por lesionar a Kevin Mier

Tras la grave lesión de Kevin Mier, Adalberto “Coco” Carrasquilla recibió amenazas, y llamados a la violencia en redes.
Por 
2025-11-10T16:10:05+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
Foto: Content Hub

Publicado el 10/11/2025 a las 11:10

La lesión de Kevin Mier fue más grave de lo previsto: queda fuera por el resto del año. La entrada de Adalberto “Coco” Carrasquilla (Pumas) detonó una oleada de acoso, doxxing y amenazas de muerte en redes contra el mediocampista panameño.

Lo que empezó como discusión sobre la jugada escaló a mensajes que incitan a la violencia, ofrecimientos de pago para agredirlo y la supuesta difusión del domicilio de Carrasquilla. Usuarios en X (antes Twitter) publicaron amenazas explícitas y datos personales.

Qué dijo Carrasquilla

“Quiero pedirle una disculpa a Kevin. Mi intención nunca fue sacarlo del partido, solo quería cortar la jugada”.

Amenazas a Carrasquilla tras lesión de Kevin Mier
Amenazas a Carrasquilla tras lesión de Kevin Mier / Foto: Content Hub

Riesgo real y criminalidad en línea

Difundir domicilios y ofrecer dinero para agredir a alguien son conductas que pueden constituir delitos (amenazas, coacción, doxxing). Además, la escalada de odio y xenofobia (comentarios contra la nacionalidad de Mier) agrava la situación.

Amenazan a Carrasquilla por la lesión de Kevin Mier y revelan su presunta dirección en redes

Amenazan a Carrasquilla por la lesión de Kevin Mier y revelan su presunta dirección en redes

Amenazas a Carrasquilla tras lesión de Kevin Mier
Amenazas a Carrasquilla tras lesión de Kevin Mier / Foto: Content Hub

Te puede interesar: Dónde ver la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO

Etiquetas: , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados
James

James Rodríguez se despide entre aplausos y abucheos en León
¡Atlético de Madrid tiene nuevo dueño!

¡Atlético de Madrid tiene nuevo dueño!
Herrera, Piojo, Costa Rica

Piojo Herrera y Costa Rica afrontan su semana más decisiva
Clase y Ortiz

Acusan a Clase y Ortiz de fraude y soborno en Grandes Ligas
SHEINBAUM - FIFA

Sheinbaum anuncia plan nacional para el Mundial 2026