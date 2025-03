Estados Unidos bajo amenaza: Tornados y condiciones extremas causan estragos

El clima extremo azotó Estados Unidos con una fuerza devastadora. El viernes, al menos cinco tornados se registraron en el estado de Missouri, incluyendo uno en la zona de San Luis.

Las fuertes tormentas destruyeron edificios y causaron daños materiales significativos en varias comunidades, dejando como saldo hasta el momento de 16 muertos y decenas de heridos.

El Centro de Predicciones de Tormentas advirtió sobre un sistema de tormentas de movimiento rápido, con potencial para generar más tornados y granizo del tamaño de pelotas de béisbol.

Sin embargo, el mayor peligro provendría de vientos en línea recta que podrían alcanzar o superar la fuerza de un huracán, con ráfagas de hasta 160 kilómetros por hora (100 mph).

Wow!! Can’t believe that @CoreyGerkenWX and I just intercepted this lightning illuminated nocturnal tornado from Hwy49W just northwest of Belzoni, Mississippi at around 11:20pm CDT!!@BrandonCopicWx @PappenheimWx @ReedTimmerUSA pic.twitter.com/id4tp9cZqO

— Brandon Montgomery (@Brandonbirdwx) March 15, 2025