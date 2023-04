Amenaza de tormenta severa para comenzar el fin de semana

La amenaza de tornado no es nula pero no es el mayor riesgo para las comunidades el sábado, en semanas pasadas tambien se había reportado que en fin de semana comenzarían las tormentas y tornados en algunso estados. ARCHIVADO DE: Amenaza de tormenta severa

Amenaza de tormenta severa: Muertos por mal clima

De acuerdo con The Associated Press, al menos dos personas murieron en la pequeña localidad de Cole, en el condado McClain, y había heridos que sufrían desde cortes y magulladuras a lesiones que requerían hospitalización, aunque las cifras no estaban claras en un primer momento, mientras cientos de personas trabajaban en las operaciones de búsqueda.

“Es razonable esperar que pueda haber más, dados los daños que hemos visto”, indicó el número dos de la policía del condado McClain, Scott Gibbons, en el programa “Today Show” de NBC sobre la posibilidad de que se confirmaran más muertes. También se cortaron tendidos eléctricos, se derribaron árboles y viviendas y otros edificios sufrieron daños importantes o quedaron destruidos.