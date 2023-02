Hasta el momento no se ha hecho el reporte de personas heridas o de alguna otra situación que fuera concreta, sin embargo, la policía aplicó el operativo de protección y revisan cada uno de los rincones de la escuela, en busca de algún motivo que pudiera resolver qué tipo de amenaza recibieron, pues no está claro cuál fue el objetivo o de qué manera se llevaría a cabo, se informó sobre la amenaza en Chicago Bulls collegs.

Decenas de policías acudieron a la zona con unidades, así como socorristas para poder estar atentos a cualquier apoyo a la población estudiante, los hechos sucedieron alrededor de las 8 de la mañana de lunes y las autoridades continúan en el lugar para asegurar la zona y descartar cualquier tipo de peligro, pues no se sabe qué es lo que sucedió en la escuela.

Una amenaza telefónica a Chicago Bulls college provocó la evacuación de todos los estudiantes y personal docente, ante el inminente peligro que representó la llamada en plena mañana de lunes, las autoridades recibieron el reporte de la escuela y de inmediato se aplicaron todos los protocolos de protección , de acuerdo con información publicada por el portal de noticias de The Sun .

La policía acudió luego de la llamada y decenas de unidades se dieron cita en la escuela ubicada en 2040 W. Adams St. en el Near West Side, misma que tiene una matrícula de aproximadamente mil alumnos. Sin embargo, no se ha hecho un reporte oficial de lo que ha ocurrido, debido a que las autoridades continúan en el lugar precisamente para saber qué clase de amenaza hubo.

Brian Fraser también murió y otros cinco alumnos resultaron gravemente heridos de bala. Las clases se reanudaron en la universidad de 50.000 estudiantes, aunque Berkey Hall, un edificio académico, no fue reabierto de momento. Las autoridades escolares indicaron que la rápida reanudación de clases tiene sentido a fin de lograr que se completen los dos meses y medio del periodo de primavera. Archivado como: Amenaza Chicago Bulls college

DOLOR Y TRISTEZA

“Volver a estar juntos es algo que nos ayudará”, afirmó Thomas Jeitschko, vicepresidente ejecutivo de Asuntos Académicos, quien añadió que el profesorado dispondrá de una amplia flexibilidad sobre cómo impartir sus cursos. “Sabemos que cada uno se cura a su ritmo y a su manera. No será posible hacerlo exactamente a la perfección”, declaró Jeitschko en una rueda de prensa el domingo.

“Volver a espacios que son familiares e interactuar con personas que son familiares resulta útil en el proceso de sanación y duelo”. Sin embargo, algunos miembros de la comunidad no están preparados. Los miembros del consejo editorial de The State News, el periódico estudiantil, escribieron el jueves que no asistirán a clases por ahora, señalando que necesitaban más tiempo para sanar. Archivado como: Amenaza Chicago Bulls college