“¿Por qué no pueden simplemente dejar a nuestros hijos en paz?”

“Mi hijo está parado afuera de su dormitorio a las 3:00 am porque su escuela recibió otra amenaza de bomba… ¿Por qué no pueden simplemente dejar a nuestros hijos en paz? Dios mío”, escribió una preocupada madre en redes sociales tras el incidente, de acuerdo con The Sun.

Las torres de dormitorios amenazadas la madrugada de este viernes albergan casi 1800 alumnos de la institución. La tensa situación se da a unos días del regreso a clases de los más de 12 mil estudiantes matriculados en la Universidad de Howard, apunta The Sun. En enero y febrero también se presentaron amenazas de bomba.