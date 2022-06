La ex de Johnny Depp rompe el silencio luego de haber perdido contra Depp

“Nunca dije ni una sola mentira”

Amber Heard dice que Johnny ganó ¿Gracias a sus fans?

Amber Heard rompe el silencio. Cuando pareciera que toda la opinión pública, o la mayoría, está en contra de Amber Heard, luego que Johnny Depp ganara la demanda que interpuso a su exesposa por difamación, la actriz asegura que su mayor defensa es ella misma, sosteniendo cada una de las palabras que emitió durante el juicio, pese a que ahora tenga que pagar el precio de no simpatizar a las personas.

El Universal informó que las primeras declaraciones públicas de Heard, luego del juicio de seis semanas, ya son un hecho. La actriz concedió una entrevista al programa “Today”, de la cadena NBC, y ayer por la noche se transmitió la primera parte de la charla, en la que a la periodista Savannah Guthrie no le tiembla la mano para cuestionarla acerca de los pormenores más incómodos relacionados con la demanda que enfrentó.

Insiste Heard en que siempre habló ‘con la verdad’

Durante la entrevista, Heard asegura que las palabras que usó en el juicio para señalar la violencia que vivió junto a Johnny Depp son “la verdad del poder” y que entiende que sincerarse como lo hizo trae consecuencias, pues ha vivido un asedio de las redes sociales, en las que si bien ha sido apoyada por un grupo reducido, en su mayoría se tratan de mensajes de odio y reproche.

Heard explica que sus testimonios no son más que una narrativa de lo que verdaderamente ocurrió, mientras estuvo casada con el actor de 59 años, e insistió en que no dijo ninguna mentira.

Además, reconoció que comprende el disgusto de las personas, cuando Guthrie le sugirió que, probablemente, las redes sociales estaban inconformes con el actuar de ambos, sin embargo, de acuerdo con El Universal, la actriz, argumentó que no se ha tenido en cuenta que llevar el término de la relación a términos legales es un derecho que tanto Depp como ella tenían. Archivado como: Amber Heard rompe el silencio